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Головна особливість Redmi Note 7 виявилася фікцією

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Камера у смартфоні Redmi Note 7 не має реальних 48 Мп - фото 1
Камера у смартфоні Redmi Note 7 не має реальних 48 Мп

Однією з ключових фішок Redmi Note 7 – першого смартфона нового суббренда Xiaomi – стала 48-мегапіксельна основна камера. Як виявилося, реальна роздільна здатність сенсора значно менша, ніж заявлено. Втім, виробник вже пообіцяв виправити цей недолік в майбутньому апараті.

У Redmi Note 7 застосовується сенсор Samsung GM1 з розміром пікселя 0,8 мкм і на 12 Мп, а 48 Мп виходить шляхом інтерполяції – програмного створення нових пікселів, що імітують наявні.

І ще: Redmi Note 7 від Xiaomi: характеристики, ціна і огляд новинки

І хоча підсумковий знімок і має роздільну здатність у 48 Мп, по деталізації він буде поступатися фотографії, знятій сенсором з реальними 48 Мп. Саме таким модулем є Sony IMX586, який буде встановлений в Pro-версії Redmi Note 7.

Саме так працює модуль Sony IMX586:

Головна особливість Redmi Note 7 виявилася фікцією - фото 300285

Компанія Xiaomi оголосила тільки про використання 48-мегапіксельного сенсора Sony в Redmi Note 7 Pro. Ймовірно, що смартфон також може отримати більш потужний процесор і збільшений об'єм пам'яті.

Дата презентації Redmi Note 7 Pro не оголошена.

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Джерело: gizmochina
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