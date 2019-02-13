На нас заробляють: MIUI 10 буквально кишить рекламою

Ще в другій половині 2018 року користувачі мережі дізналися, що компанія Xiaomi додала у свою фірмову прошивку MIUI 10 для мобільних пристроїв багато різної реклами. Зараз же ситуація кардинально погіршилася!

Тоді представники китайської корпорації відзначили, що додавання рекламних вставок до деяких фірмових програм – частина нової політики компанії, спрямованої на те, аби продавати електронні пристрої за мінімальними цінами.

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13 лютого відомий індійський відеоблогер C4ETech, який є фанатом Xiaomi, опублікував спеціальний відеоролик, який проливає світло на кількість реклами у прошивці MIUI 10 для різних моделей мобільних пристроїв. За його словами, з кожним днем рекламних вставок стає все більше і більше. Користувачі при повсякденному використанні смартфонів і планшетів стикаються з купою реклами, яка працює на базі платформи Google AdSense, а іноді її партнерів.

Останнім часом користувачі бачать рекламні вставки-банери на весь екран, які неможливо закрити протягом 3-5 секунд. Не обійшлося без реклами у додатках "Календар", "Музика", "Безпека", "Відео", а також у "Програмі установки додатків". Крім того, побачити рекламу можна в "Налаштуваннях", "Меню з віджетами", "Темах".

Для того, щоби вимкнути частину рекламних сповіщень, потрібно зайти в налаштування додатків, які ідуть з коробки, і вимкнути "Рекомендації". Втім, цей крок не прибирає всю рекламу.

Як вважає блогер, на кожному з власників смартфонів Xiaomi заробляє 0,3-0,5 долара на добу. Це дозволяє їй отримувати понад 100 доларів на кожному пристрої на рік.

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