Рідкісну книжку про Гаррі Поттера продали за шалені гроші

Книжку про Поттера з помилками продали за кілька десятків тисяч фунтів

Оригінальний примірник першого видання книги про Гаррі Поттера, куплений колись за 1 фунт стерлінгів, придбаний невідомим колекціонером за 28 500 фунтів стерлінгів.

Дебютне видання книги "Гаррі Поттер і Філософський камінь" 1997 року виставили на торги аукціонного дому Hansons у Стаффордширі 31 липня – в день народження автора знаменитого бестселера Джоан Роулінг. Приватний колекціонер з Великобританії, котрий побажав залишитися невідомим, зробив ставку телефоном і, обійшовши двох конкурентів, придбав роман.

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Книга, випущена тиражем 500 примірників у видавничому домі Bloomsbury, сьогодні популярна завдяки своїм особливостям. Її видали з двома помилками, непоміченими коректором. У перерахуванні магічного екіпірування двічі повторюється згадка про жезли, а в анотації на останній сторінці слово "філософський" написано з помилкою.

А належав лот 54-річному офісному працівнику зі Стаффордширу, котрий купив книгу 20 років тому на настільному розпродажі в бібліотеці всього за 1 фунт стерлінгів.

Перше видання бестселера "Гаррі Поттера і Філософського каменю" лежало у нього вдома, на книжковій полиці, поки раритет не виявив аукціоніст Джим Спенсер. А коли містер Спенсер оприлюднив новину про знахідку, до нього щодня приходило по 50 листів з усього світу від охочих придбати книгу. До речі, продавець також побажав, щоб його ім'я було збережено в таємниці.

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