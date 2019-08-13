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У мережі опублікували сингл, який не увійшов до саундтреку до Гаррі Поттера
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Композиція "I'll Stand By You" стала доступна на YouTube для прослуховування. На створення синглу Брюса Спрінгстіна надихнула сага про Гаррі Поттера.
Пісня не потрапила до саундтреку до фільмів франшизи, але музикант до останнього сподівався, що це все ж станеться. У бесіді з представниками преси Брюс зазначив, що вважає композицію досить хорошою. Він планував її використовувати в дитячому фільмі. Про ці плани артист розповідав ще у 2016 році.
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Фоловери оцінили сингл у соцмережах. Деякі з них шкодують, що він не потрапив в картину про юного чарівника.
Композиція в результаті увійшла в саундтрек свіжого фільму "Засліплений світлом". Стрічка Гуріндера Чадхі оповідає про підлітка з сім'ї емігрантів з Пакистану, які опинилися на території Великобританії.
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