Xiaomi відмовилася від підтримки п'яти смартфонів

Компанія Xiaomi більше не підтримує п'ять моделей мобільних пристроїв.

Китайський виробник смартфонів Xiaomi зарекомендував себе з хорошого боку не тільки демократичним цінником на свої пристрої, але і довгою підтримкою великого модельного ряду.

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Але в 2018 році припиниться підтримка застарілих смартфонів компанії, які були популярними два роки тому. Xiaomi офіційно оголосила про відмову випускати нові прошивки MIUI відразу для п'яти моделей:

Xiaomi Redmi Note 3 Pro

Xiaomi Mi5

Xiaomi Mi4

Xiaomi Mi4C

Xiaomi Mi4S

Підтримку цих моделей припинено з 22 листопада 2018 року, більше ніяких оновлень прошивок вони отримувати надалі не будуть. Останньою стабільною прошивкою для Mi5 і Redmi Note 3 Pro стала MIUI 10.2, а для Mi4, Mi4S і Mi4C – MIUI 10.1. Xiaomi також припинить випуск тестових прошивок. Для Mi5 і Redmi Note 3 Pro останньою бета-версією стала 8.11.22, а для інших трьох апаратів – 8.9.14.

Xiaomi Mi5

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