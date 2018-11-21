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Лінійку телевізорів Xiaomi Mi TV 4S поповнила модель з шаленою діагоналлю
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У Xiaomi досить широкий модельний ряд телевізорів – крім флагманської серії Mi TV 4 є ще більш доступні Mi TV 4C, Mi TV 4S і 4A.
Китайський виробник випустив нову модель Xiaomi Mi TV 4S, діагональ дисплея якої становить цілих 75 дюймів. В асортименті виробника це друга 75-дюймова модель телевізора після флагманської Mi TV 4, випущеної цієї весни.
Новинка оцінюється у $ 1150, а її продажі стартують 23 листопада. Для порівняння, 65-дюймова Xiaomi MI TV 4S коштує близько $ 650.
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Рідкокристалічний екран моделі Xiaomi Mi TV 4S 75 має тонкі рамки та характеризується роздільною здатністю 3840х2160 пікселів, він також підтримує розширений динамічний діапазон HDR. Корпус виготовлений з полірованого алюмінієвого сплаву, який застосовується в аерокосмічній галузі, та забарвлений у темно-сірий колір.
Що цікаво, цей телевізор, крім своїх габаритів, практично нічим і не відрізняється від моделі Xiaomi Mi TV 4S Pro 65.
"Серцем" новинки є 64-розрядна платформа Amlogic з чотирма процесорними ядрами ARM Cortex-A53 і GPU Mali-450 з частотою до 750 МГц. Оперативної пам'яті у телевізорі 2 ГБ, а флеш-пам'яті – 8 ГБ.
Набір портів і бездротових інтерфейсів, а також можливості по відтворенню різних форматів повністю відповідають попередникам. Тут є модулі Wi-Fi і Bluetooth, мережний порт RJ45, три порти HDMI і два USB 3.0 і ін. Аудіосистема представлена стереодинаміками потужністю по 8 Вт.
Також можна відзначити систему ШІ PatchWall, підтримку DTS-HD і Dolby. Телевізор може похизуватися і голосовим асистентом, але без знання китайського знайти з ним спільну мову навряд чи вийде.
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