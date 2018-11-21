Xiaomi готується до випуску електронної книжки

Новинки про релізи китайського промислового гіганта Xiaomi, який з кожним днем охоплює все більше аспектів життя користувачів, завжди викликають жвавий інтерес незалежно від призначення продукту.

Але останнє повідомлення, що має стосунок до виробника, здається особливо інтригуючим. При вдалому збігу обставин наступним новим ринком, який спробує освоїти Xiaomi, стане сегмент електронних книг. Тобто, так у доступному для огляду майбутньому в Amazon Kindle може з'явитися гідний конкурент.

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Підставою для цих припущень служить відповідь глави відділу розробок нових продуктів Xiaomi Лі Чуанкі на офіційному форумі компанії. Як повідомляє джерело, топ-менеджер не дав підтвердження випуску пристрою, але натякнув на інтерес Xiaomi до сегмента електронних книг. Відзначимо, що за останній час багато шанувальників Xiaomi зверталися до виробника через офіційні канали з проханням випустити конкурента Kindle. І це вперше компанія публічно відреагувала на ці заклики.

Читалки Xiaomi можуть скласти конкуренцію Amazon Kindle / TechRadar

З одного боку, ця позитивна відповідь вселяє якусь упевненість щодо випуску електронної книги Xiaomi. Але з іншого боку, якщо вірити повідомленням на форумі, робочий прототип електронної книги був у Xiaomi ще у 2017 році. Однак тоді пріоритетними для Xiaomi були інші напрямки, в тому числі пристрої для розумного будинку, і компанія вирішила не розпорошувати ресурси.

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