У мережі розповіли, коли відбудеться презентація Samsung Galaxy Note10

Напередодні очікуваного анонсу оновленої лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note10 південнокорейський вендор не поспішає розкривати технічні характеристики майбутніх новинок і подробиці про майбутню презентацію. Проте інформація про майбутній захід уже витекла в мережу.

Згідно з інсайдерськими даними, чекати на появу моделі Note10 залишилося недовго.

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За даними порталу CNET, південнокорейський вендор представить флагманську новинку під час заходу Unpacked, який пройде в Нью-Йорку 7 серпня. Згідно з ранніми витоками, Galaxy Note10 отримає 6,3-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED з підтримкою HDR10+ і роздільною здатністю 3040x1440 пікселів.

Апарат імовірно буде побудований на базі процесора Snapdragon 855 або Exynos 9820 (у залежності від регіону) і отримає до 12 ГБ оперативної пам'яті у різних конфігураціях. З чуток, новинка позбудеться 3,5-мм аудіороз'єму та виділеної кнопки для запуску голосового асистента Bixby. Ціна пристрою не оголошена.

Компанія Samsung чутки про дату презентації поки не прокоментувала.

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