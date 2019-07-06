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ТОП-20 найпотужніших гаджетів на ринку за версією AnTuTu

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Рейтинг найпотужніших гаджетів на ринку - фото 1
Рейтинг найпотужніших гаджетів на ринку

Розробники популярного бенчмарку AnTuTu опублікували оновлений рейтинг продуктивності смартфонів і планшетів за червень 2019 року. За топові позиції змагалися пристрої як на Android, так і на iOS.

У сегменті Apple все без змін, а ось в рейтингу Android-смартфонів з'явився новий лідер.

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У список увійшли пристрої, протестовані у період з 1 по 30 червня 2019 року. Важливо відзначити, що представлені усереднені, а не максимальні значення для кожного гаджета.

У рубриці iOS топовими по продуктивності залишаються планшети iPad Pro 2018 року випуску:

  1. iPad Pro 2018 (11") – 553 729 балів
  2. iPad Pro 2018 (12.9") – 553 007 балів
  3. iPad Air 2019 – 375 301 бал
  4. iPad mini 2019 – 367 247 балів
  5. iPhone XS Max – 349 298 балів
  6. iPhone XS – 349 238 балів
  7. iPhone XR – 340 482 балів
  8. iPad Pro (12.9", 2-е покоління) – 279 153 балів
  9. iPad Pro (10.5") – 279 026 балів
  10. iPhone 8 Plus – 236 055 балів
ТОП-20 найпотужніших гаджетів на ринку за версією AnTuTu - фото 338877

Що стосується Android, то на цьому терені з відривом у майже 7000 балів лідирує Nubia Red Magic 2. З другої по четверту сходинку розташувалися смартфони Xiaomi – ігровий Black Shark 2 і дві версії флагманських Mi 9. Замикають рейтинг південнокорейські флагмани Samsung, моделі Galaxy S10 + і S10.

  1. Nubia Red Magic 3 – 382 331 бал
  2. Xiaomi Black Shark 2 – 375 592 балів
  3. Xiaomi Mi 9 Explorer Edition відвідувань – 371 021 бал
  4. Xiaomi Mi 9 – 370 884 балів
  5. OnePlus 7 Pro відвідувань – 368 307 балів
  6. Meizu 16s – 367 981 бал
  7. OnePlus 7 – 367 718 балів
  8. Redmi K20 Pro – 367 003 балів
  9. Samsung Galaxy S10 + – 361 499 балів
  10. Samsung Galaxy S10 – 360 327 балів
ТОП-20 найпотужніших гаджетів на ринку за версією AnTuTu - фото 338874

Розробники AnTuTu нагадують, що порівнювати абсолютні значення у балах між платформами iOS і Android – не найкраща ідея. Усе через різні алгоритми, за якими обчислюється продуктивність пристроїв на iOS та Android.

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Джерело: Gizchina
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