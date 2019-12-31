Xiaomi установила світовий рекорд з одночасного розпаковування гаджетів

Компанія Xiaomi потрапила до Книги рекордів Гіннесса за наймасштабніше розпакування гаджетів, в якому 703 мешканці Нью-Йорка одночасно розкрили коробки з новими пристроями.

21 грудня під Всесвітнім торговим центром у Нью-Йорку відбувся захід Xiaomi, який отримала назву Mi-stery Box.

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Ця подія стала найбільшим заходом просто неба, яке проводилося в центрі з моменту його перебудови. Як випливає з назви, в "таємничих" коробках були різні продукти Xiaomi, за винятком смартфонів.

Зазначимо, що компанії Xiaomi вже належать кілька світових рекордів. Наприклад, за найбільшу у світі динамічну головоломку для мобільних пристроїв Xiaomi Play, за одночасне відкриття 500 магазинів Mi в Індії, або за гігантський світловий логотип Mi в Індії.

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