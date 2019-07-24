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Xiaomi створила новий додаток для відстеження стану здоров'я

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Xiaomi випустив новий додаток - фото 1
Xiaomi випустив новий додаток

Компанія Xiaomi випустила новий додаток Mi Health. Він служить для збору і зберігання даних про фізичну активність і здоров'я людини. Цікаво, що багато в чому програма копіює Mi Fit, що об'єднує велику кількість гаджетів китайського бренду і користується величезною популярністю.

Додаток Mi Health з'явилося в останній збірці MIUI для розробників (версія 9.7.23). Співробітники порталу XDA зуміли його витягти з прошивки у вигляді APK-файлу, але встановити ПЗ можна лише на пристрої Xiaomi у ролі системної програми, для чого потрібні права суперкористувача.

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Як і аналоги, Mi Health вміє відслідковувати час і тривалість сну, в тому числі у фоновому режимі, менструальні цикли із зазначенням дати початку в календарі, кількість пройдених кроків, індекс маси тіла й інші показники. У ньому також можна ставити особисті цілі для тренувань, а також отримувати рекомендації щодо поліпшення своїх результатів.

Xiaomi створила новий додаток для відстеження стану здоров'я - фото 343337

Поки не ясно, що Xiaomi робитиме з Mi Fit, який частково дублює можливості Mi Health. Не виключено, що новий додаток в перспективі повністю замінить старий.

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Джерело: xda-developers
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