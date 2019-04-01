Redmi X приречений стати новим бестселером, і ось чому

Нещодавно офіційне джерело спростувало розробку смартфона Redmi X, але це був маркетинговий прийом, аби відволікти інсайдерів. 31 березня у мережі з'явився реальний доказ, адже на одному з зібрань у Китаї, глава бренду особисто протестував майбутню новинку та поділився думкою про неї.

Цей момент сфотографували, а знімки потрапили у мережу. Це дозволило встановити, що Redmi X насправді вийде на ринок, причому статися це має вже у найближчі кілька місяців.

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На опублікованій в мережі фотографії можна побачити, як виконавчий директор компанії Xiaomi Лей Цзунь тримає у своїх руках смартфон Redmi X. Корпус телефона виконаний зі скла і металу, а на верхній грані можна роздивитися повноцінний 3,5-мм роз'єм для під'єднання навушників. У верхній частині дисплей є невеликий, схожий на краплю, виріз під фронтальну камеру.

Смартфон Xiaomi Redmi X оснащений OLED-екраном, тому сканер відбитків пальців розміщений не на задній панелі, а безпосередньо в дисплеї. Це величезний плюс для всіх тих, хто любить новітні технології.

Не можна не відзначити, що "бюджетний" флагман буде коштувати близько $ 350. Базова версія новинки отримає 6 ГБ оперативної і 64 ГБ постійної пам'яті, тоді як просунутій приписують 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Повідомляється, що смартфон все ще перебуває в стані інженерного зразка, тому до моменту виходу на ринок його зовнішній вигляд може змінитися. Відомо, що апаратною основою флагмана є восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,9 ГГц, який доповнений графікою Adreno 640. Таке "залізо" дозволяє телефону встати в один ряд з топовими телефонами дорожчими у 2-5 разів, і це робить його найкращим на ринку по співвідношенню ціни і якості.

Офіційний анонс Redmi X очікується у червні 2019 року, але він може бути зміщений, якщо буде потрібно.

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