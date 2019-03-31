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Авторитетне видання назвало найкращий смартфон на ринку
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Відома некомерційна організація Consumer Reports опублікувала огляд нового смартфона Samsung Galaxy S10 Plus. Видання проводить тести у власних лабораторіях і ґрунтується на відгуках реальних користувачів. За підсумками всіх випробувань флагман південнокорейського гіганта очолив рейтинг смартфонів.
Під час тестування автономності Galaxy S10 Plus продемонстрував найкращий результат серед усіх смартфонів, що були у Consumer Reports. Він пропрацював 39,5 години, що на 8 годин більше у порівнянні з Galaxy Note9. Galaxy S10 і Galaxy S10e з акумулятором меншою місткістю також обійшли торішній смартпед, продемонструвавши 35,5 і 33,5 години відповідно.
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Для оцінки часу автономної роботи Consumer Reports застосовує роботизований палець, запрограмований на виконання низки завдань, а також імітує повсякденне використання гаджета середньостатистичного власника смартфона. Робот переглядає веб-сайти, робить фотографії, передає відео, використовує GPS-навігацію, здійснює дзвінки і час від часу "відпочиває" у режимі очікування.
Також Consumer Reports перевіряє надійність смартфонів, поміщаючи їх у спеціальну обертову металеву камеру, де вони падають 100 раз. Часто навіть моделі преміум-класу розбиваються під час цього тесту, але Galaxy S10 Plus пройшов його без будь-яких пошкоджень. Аналогічний результат був і у звичайного Galaxy S10, а ось Galaxy S10e отримав кілька подряпин і вм'ятин. Для порівняння, торішній Galaxy S9 Plus пережив перші 50 падінь без проблем, але зламався у другій половині тесту.
Стосовно камер, експерти Consumer Reports похвалили основні модулі, особливо з ширококутним об'єктивом, однак від подвійної фронталки Galaxy S10 Plus вони залишилися не в захваті.
Серед інших особливостей Galaxy S10 Plus фахівці відзначили збільшений дисплей, підекранний сканер відбитків пальців і наявність більш доступного Galaxy S10e, який є повноцінною альтернативою "плюсовій" версії.
Відзначимо, що флагмани Samsung посідають перше місце в рейтингу Consumer Report вже третій рік поспіль.
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