Xiaomi Smart Band 9 офіційно з'явиться на ринку Європи: чим особливий браслет

Новітній фітнес-браслет Xiaomi був офіційно представлений в Китаї минулого місяця. І тепер він майже готовий зробити стрибок до Європи.

Згідно з даними голландського інтернет-магазину Xiaomi, Smart Band 9 вперше надійде у продаж 16 серпня о 10 ранку за місцевим часом. Про це пише видання GSMArena.

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Його ціна – 39,99 євро. Smart Band 9 також має версію з підтримкою NFC, яка, безсумнівно, буде трохи дорожчою. Smart Band 9 доступний у чотирьох кольорах – рожевому, чорному, білому та синьому.

Він має механізм швидкої зміни ремінця, і є навіть керамічна версія (звичайний ремінець зроблений з металу), але неясно, чи витримає вона подорож до Європи, чи ні.

Xiaomi Smart Band 9 працює від батареї 21 день (9 днів з увімкненим дисплеєм), має лінійний вібромотор з 20 режимами вібрації та датчик серцебиття з покращеною на 16% точністю порівняно з Smart Band 8.

Екран – 1,62-дюймовий OLED з роздільною здатністю 490x192 і піковою яскравістю 1200 ніт, що має значно покращити видимість на сонці порівняно з попередником. Він має понад 150 фітнес-режимів та акумулятор на 233 мАг, який повністю заряджається за одну годину. Smart Band 9 має Bluetooth 5.4 і водонепроникність до 50 метрів.

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Як ви можете бачити на зображенні вище, якщо ви купуєте його в Нідерландах під час першого розпродажу, ви можете отримати пару навушників Redmi Buds 4 Active TWS всього за 1,99 євро (що означає, що ви заощадите 11 євро порівняно з покупкою обох товарів окремо).