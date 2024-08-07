До 2 років на одній батареї: Casio представила оновлений годинник з крокоміром

Компанія Casio нещодавно оголосила, що розширила ринок збуту свого цифрового годинника WS-B1000 на декілька ринків по всьому світу. Запущений у червні, він тепер доступний у Малайзії, Європі (Нідерланди, Франція та Іспанія) та США.

Цей годинник поєднує в собі традиційний годинник із сучасними функціями. Детальніше про нього розповіло видання Gizmochina.

Читайте також: iPhone SE 4 може отримати екрани від iPhone 13, але не все так просто

Маючи спортивний вигляд, WS-B1000 має практичні функції, такі як крокомір, синхронізований з застосунком Casio, який показує ваші щоденні цілі, що можуть бути встановлені в діапазоні від 1 000 до 999 999 кроків. Він має Bluetooth-з'єднання для оновлення часу, будильників і відстеження місцеперебування телефону. Він також має секундомір, таймер зворотного відліку і довговічну батарею. Він має РК-дисплей зі світлодіодним підсвічуванням. Батарея годинника може працювати до двох років.

Годинник міцний, він витримує занурення на глибину до 100 метрів і має міцну смоляну конструкцію. Його легка конструкція, що важить лише 36 грамів, забезпечує комфорт при тривалому носінні. Хоча WS-B1000 не є смартгодинником, він пропонує практичний баланс функціональності та простоти. Він коштує $55,95 у США та €59,90.

Це цікаво: У Panasonic розробили генератор на чистому водні: забезпечить електрику та гарячу воду

З інших новин, Casio також нещодавно анонсувала смартгодинник G-SHOCK GBD-300. Розроблений для спортсменів та любителів фітнесу, він має тонший, компактніший дизайн, подвійний захист безеля, висококонтрастний РК-дисплей та розширені можливості відстеження фітнесу. Годинник відстежує відстань, темп, кроки та спалені калорії, а також підключається до смартфонів через Bluetooth для отримання сповіщень та розширеної функціональності за допомогою застосунку G-SHOCK MOVE.