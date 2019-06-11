Xiaomi скорочує випуск бета-версій MIUI

Компанія Xiaomi оголосила про внесення змін до програми бета-тестування фірмової прошивки MIUI. Виробник має намір скоротити термін поширення версії для розробників, а для деяких моделей такі збірки і зовсім перестануть виходити.

"Сьогодні ми стаємо все більш вимогливі до якості продукції, і MIUI не є винятком. Ми отримуємо цінний зворотний зв'язок через версію для розробників, тим самим покращуючи стабільність та плавність MIUI. Ми вирішили оновити нашу стратегію для моделей Xiaomi і Redmi", – йдеться в повідомленні.

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З 5 липня бета-версії MIUI будуть випускатися тільки для пристроїв, які вийшли не більше, ніж рік тому. Що стосується моделей, сумісних з останньою версією Android і яким ще немає одного року, розробники продовжать набирати ентузіастів для тестування нових збірок. Крім того, нові смартфони Redmi початкового рівня, такі як Redmi 7A, більше не отримуватимуть версію MIUI для розробників.

Важливо відзначити, що на терміни підтримки всіх пристроїв, включаючи бюджетні моделі, ця зміна ніяк не вплине. Стабільні збірки MIUI виходитимуть як і раніше.

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