У мережу витекли перші живі зображення Google Pixel 4 XL

Напередодні анонсу смартфонів лінійки Google Pixel 4 в мережі вже з'явилися рендери одного з апаратів, а менш ніж через два тижні після витоку інсайдер з Бангладешу опублікував відео з докладною демонстрацією дизайну старшої версії гаджета.

Невеликий відеоролик дозволяє детально розглянути неанонсовану новинку і розкриває її ключові специфікації.

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Відповідно до ранніх чуток смартфон отримав подвійну фронтальну камеру, розміщену в області овального отвору в правій верхній частині дисплея: раніше аналогічну компоновку отримав Samsung Galaxy S10. Роздільна здатність сенсорів селфі-модуля, за даними джерела, складе 32 і 8 Мп, датчиків подвійниої основної камери 48 (Sony IMX586) і 5 Мп.

Серцем гаджета, як стверджує автор ролика, стане восьмиядерний процесор Snapdragon 855, об'єм ОЗУ продемонстрованого пристрою не повідомляється. Заявлена ​​роздільна здатність дисплея Quad HD (2560 × 1440 пікселів), ємність вбудованого акумулятора 4000 мАг. Працює Google Pixel 4 XL під управлінням чистої версії Android 9.0 Pie.

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