Xiaomi скасувала вихід довгоочікуваного Mi Mix 4

Менеджер з просування бренду Xiaomi заявив, що компанія планує випустити тільки концептуальний Mi Mix Alpha. За його словами, ніяких інших смартфонів Mi Mix не планується.

Менеджер зазначив, що Xiaomi завжди використовувала лінійку Mix, щоб представити свою революційну технологію: від першого Mi Mix без рамок з трьох сторін і п'єзоелектричного динаміка до Mi Mix 3 з дизайном слайдера.

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За його словами, Mi Mix Alpha – це теж свого роду революція з унікальною 108 Мп камерою і співвідношенням екрану до корпусу. Однак, в коментарях під своїм повідомленням той же представник Xiaomi фактично підтвердив існування якогось флагманського смартфона. Один з користувачів під постом щодо того, що Mi Mix 4 не існує, написав таке: "Тобто цього року не буде нового флагмана, наступний Mi 10". На що представник Xiaomi відповів, що він такого не говорив.

Mi Mix Alpha

При цьому, судячи з китайських соцмереж, деякі магазини готуються до старту продажів Xiaomi Mi Mix 4 5G. Наприклад, сторінка, на якій пізніше розміститься Xiaomi Mi Mix 4, з'явилася в найбільшому китайському онлайновому магазині TMall.

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