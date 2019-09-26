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Новий смартфон Xiaomi зможе записувати відео у рекордній роздільній здатності

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Нова камера у Xiaomi буде революційною - фото 1
Нова камера у Xiaomi буде революційною

Xiaomi нещодавно представила просунутий смартфон Mi Mix Alpha зі 108-мегапіксельною камерою, але, схоже, не збирається зупинятися на досягнутому. Згідно з витоком, виявленим у коді фірмової оболонки MIUI, одна з майбутніх новинок компанії отримає ще більш просунутий модуль.

Згадку загадкового гаджета виявили ентузіасти порталу XDA-Developers у коді стандартного додатка камери для MIUI 11 – новітній прошивці Xiaomi на базі Google Android. За даними джерела, мова про підтримку неназваним модулем зйомки відео з роздільною здатністю 8K на швидкості 30 fps.

І ще: Xiaomi представила Mi Mix Alpha: смартфон з екраном майже на всю площу корпусу

Новий смартфон Xiaomi зможе записувати відео у рекордній роздільній здатності - фото 357673

Виявився в додатку і логотип із зазначенням тієї ж роздільної здатності та частоти кадрів. Очікується, що Xiaomi готується до релізу нового смартфона: інсайдери відзначають, що навіть 108-мегапіксельний сенсор новітньої моделі Xiaomi Mi Mix Alpha здатний знімати з роздільною здатністю "усього" 6К.

Імовірно новий камерофон Xiaomi буде побудований на чипсеті Qualcomm наступного покоління з новим сигнальним процесором. Не виключено, що апарат також отримає функцію трансляції зображення на нові телевізори Mi TV Pro, здатні відтворювати 8K-контент.

Передбачувана назва та дата анонсу загадкового пристрою гаджета невідомі.

Читайте також: HUAWEI розповіла про роботу найдивовижнішої функції Mate 30 Pro

Джерело: xda-developers
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