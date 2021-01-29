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У Xiaomi показали безконтактну зарядку, яка заряджатиме гаджети у радіусі кількох метрів

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Станція Mi Air Charge працює у радіусі кількох метрів - фото 1
Станція Mi Air Charge працює у радіусі кількох метрів / blog.mi

Китайська компанія Xiaomi представила технологію, яка дозволяє заряджати пристрої без кабелів або підставок. Станція Mi Air Charge працює у радіусі кількох метрів, і на її ефективність не впливають фізичні перешкоди.

Одночасно заряджатися можуть кілька пристроїв при максимальній потужності 5 ват на кожен з них. У Xiaomi запевняють, що "вітальні майбутнього будуть повністю бездротовими", а її Mi Air Charge буде працювати не тільки зі смартфонами, а також з розумними годинниками, браслетами та іншими портативними пристроями.

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Зарядка Xiaomi є коробкою, яка за допомогою антен здатна визначати місце розташування пристроїв і відправляти на них міліметрові хвилі. Пристрої з допомогою приймальної антенної решітки перетворять їх в електричну енергію і будуть заряджатися.

Представник компанії заявив, що у 2021 році технологія точно не з'явиться на ринку, а терміни запуску не повідомляються.

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Джерело: blog.mi
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