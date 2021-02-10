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Xiaomi Mi11 пройшов тест на міцність: чи зумів китаєць встояти

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Xiaomi Mi11 пройшов тест на міцність - фото 1
Xiaomi Mi11 пройшов тест на міцність

Незабаром після презентації глобальної версії Xiaomi Mi11 смартфон потрапив до рук "руйнівника гаджетів" Зака ​​Нельсона. У своєму новому ролику автор YouTube-каналу JerryRigEverything протестував гаджет. Спойлер: результат його приємно вразив.

Знявши захисну плівку з екрана Xiaomi Mi11, Нельсон перевірив його стійкість до механічних пошкоджень.

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Загартоване скло Gorilla Glass Victus покрилося дрібними подряпинами після обробки інструментом з індексом твердості 6 за шкалою Мооса, а також глибокими після контакту з "сімкою".

Блогер зазначив, що навіть сильно подряпана область дисплея над сканером відбитків пальців, не заважала йому спрацьовувати, хоча і з невеликим зволіканням.

Після нагрівання запальничкою на AMOLED-матриці все ж залишилася пляма, а ось випробування на згинання гаджет Xiaomi пройшов успішно.

Підбиваючи підсумки тестування, блогер зазначив, що хоча Xiaomi Mi11 дешевший за інші Android-флагмани, він має більшість їх функцій. Зокрема, автор каналу зазначив якісне захисне скло на дисплеї, акустику Harman / Kardon, 108-мегапіксельну основну камеру та надійний сканер відбитків пальців.

Офіційну дата старту продажів Xiaomi Mi11 в Україні ще не повідомлялася. Це ж стосується ціни гаджета в нашій країні. На європейському ринку, до слова, базова його версія продаватиметься за 749 євро (близько 25 тисяч гривень).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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