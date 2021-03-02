Xiaomi розсекретила ключові особливості смартфона Redmi Note 10 Pro

Xiaomi не витримала і напередодні офіційної презентації випустила відео з демонстрацією ключових фішок нового смартфона Redmi Note 10 Pro. Схоже, що виробник вирішив реалізувати в апараті практично всі запити користувачів.

Згідно з підтвердженою самим виробником інформацією, Redmi Note 10 Pro отримає 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і дискретизацією сенсорного шару 240 Гц.

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Працює гаджет на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Також він оснащений квадрокамерою з основним сенсором на 108 Мп і акумулятором на 5020 мАг з підтримкою швидкої 33-ватної зарядки.

Для тих, кому важливі можливості аудіо смартфона, у Redmi Note 10 Pro будуть стереодинаміки та класичний 3,5-міліметровий роз'єм для під'єднання провідних навушників.

Крім Redmi Note 10 Pro очікується звичайний Redmi Note 10 з процесором Snapdragon 678 і Redmi Note 10 Pro Max на Snapdragon 768G.

Глобальна презентація новинок відбудеться 4 березня.

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