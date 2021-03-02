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DxOMark протестував Galaxy S21 Ultra: його камера гірша, ніж у торішнього флагмана

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Камери Galaxy S21 Ultra 5G не вразили експертів DxOMark - фото 1
Камери Galaxy S21 Ultra 5G не вразили експертів DxOMark

Згідно з новим огляду від експертів DxOMark, торішня модель знімає помітно краще у порівнянні з новим флагманом. Хоча повинно бути навпаки: судячи з технічних характеристик, Galaxy S21 Ultra отримав поліпшену в порівнянні з попередником камеру.

Для тестування використовувалася Exynos-версія Galaxy S21 Ultra. Зробивши сотні фотографій у різних умовах, співробітники DxOMark відзначили широкий динамічний діапазон, хороший контраст, відображення правильної експозиції при масштабуванні, стабільний баланс білого, точне автофокусування при зйомці відео і плавну картинку.

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При цьому експерти відзначили, що в будь-яких умовах зйомки на фотографіях і відео є помітний шум. При зйомці з наближенням текстури виглядають неприродно. При поганому освітленні й у висококонтрастних сценах знімки робляться досить довго. Стабілізація відео при зйомці на місці теж не вражає.

DxOMark протестував Galaxy S21 Ultra: його камера гірша, ніж у торішнього флагмана - фото 449923
DxOMark протестував Galaxy S21 Ultra: його камера гірша, ніж у торішнього флагмана - фото 449922

У результаті Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) отримав 121 бал, тоді як Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) оцінили у 126 балів. Співробітники DxOMark відзначають, що смартфон здатний знімати непогані фотографії та відео практично у будь-яких умовах, але з урахуванням його ціни та позиціонування вони очікували, що його результат буде вищим щонайменше на 10 балів.

DxOMark протестував Galaxy S21 Ultra: його камера гірша, ніж у торішнього флагмана - фото 449921

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