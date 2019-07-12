Xiaomi розробляє флагманський смартфон з 11 камерами

Згідно з даними, китайська компанія Xiaomi розробляє смартфон з 11 камерами на базі своєї операційної системи. Смартфон під кодовим ім'ям Dragon Eye представлять вже восени.

Xiaomi вирішила вчитися на чужих помилках і почала розробку своєї операційної системи YingjiaOS (MiOS), незалежної від Android.

І ще: Xiaomi Mi Max 3 рекордно впав у ціні

Yingjia – в перекладі з китайської означає переможець. Китайська компанія вже довгий час показувала світу, що вона може випускати чудові пристрої за скромний цінник, але новинка націлена зробити удар по флагманам. Око Дракона враховує помилки Huawei.

Цей китайський виробник потрапив в конфронтацію з урядом США через те, що їх смартфони почали відбирати левову частку ринку. Прикриваючись непідтвердженими звинуваченнями, американці внесли Huawei в чорний список і сильно вплинули на робочі процеси.

Щоб уникнути цього, Xiaomi заздалегідь почав розробляти власну ОС. Даних щодо нової системи трохи, але вже відомо, що вона буде підтримувати додатки з Android. Головною особливістю Dragon Eye стане основна камера на 11 модулів.

Читайте також: Користувачі Xiaomi Mi9 отримали можливість тестувати Android 10 Q