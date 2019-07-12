Користувачі Xiaomi Mi9 отримали можливість тестувати Android 10 Q

Розробники оболонки MIUI офіційно оголосили про вихід бета-версії прошивки на базі операційної системи Android Q. Тестування нового інтерфейсу і функцій ОС вже можуть почати користувачі Xiaomi Mi 9 і Mi 9 Transparent Edition.

Скріншот з інтерфейсом MIUI 10 на основі Android Q опублікував директор компанії з розробки програмного забезпечення.

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Ключових візуальних відмінностей між Anroid Q і Android Pie небагато. Основний акцент в Android Q зроблений на поліпшенні конфіденційності користувачів: з'явилася заборона доступу додатків до місцеперебування при роботі у фоновому режимі. А при активації будь-яким сервісом мікрофона, камери або GPS-модуля на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення. Крім того, в Android Q передбачена вбудована темна тема.

Раніше Xiaomi назвала список смартфонів, які гарантовано отримають можливість установки тестової версії Android Q у четвертому кварталі цього року. До переліку увійшли: Xiaomi Mi9 SE, Xiaomi Mi8, Xiaomi Mi8 Explorer Edition, Xiaomi Mi8 зі сканером відбитків під дисплеєм, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi MIX 3, Redmi K20 і Redmi K20 Pro. Redmi Note7 і Redmi Note7 Pro отримають оновлення у першому кварталі 2020 року.

Встановити MIUI 10.0.7.11 вже зараз можуть користувачі смартфонів Xiaomi Mi9 і Mi9 Transparent Edition. Цей апдейт містить патч системи безпеки, який Google представила 5 липня.

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