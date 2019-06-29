Xiaomi розповіла, скільки продала смартфонів Redmi A

Смартфон може з'явитися в Індії 15 або 17 липня / iGyaan Network

Міжнародний віцепрезидент Xiaomi й за сумісництвом директор Xiaomi в Індії Ману Кумар Джейн офіційно повідомив свіжі дані щодо продажів смартфонів серії Redmi A в Індії. Найближчим часом там випустять довгоочікуваний Redmi 7A.

Компанія Xiaomi демонструє хороші результати на мобільному ринку Китаю, а ринок смартфонів Індії очолює.

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Директор Xiaomi в Індії Ману Кумар Джейн розповів, скільки на індійському ринку було продано смартфонів серії Redmi A за весь час. За словами топменеджера, станом на 19 червня продажі Redmi 4А, Redmi 5А і Redmi 6А перевищили 23,6 млн одиниць. Найближчим часом в Індії випустять Redmi 7A, який має стати ще успішнішим за своїх попередників.

Конкретна дата релізу поки невідома, але є інформація про те, що смартфон може з'явитися в Індії 15 або 17 липня.

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