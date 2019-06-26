Романтичний білий: Xiaomi показала перше зображення смартфона Mi CC9

Менеджер по продукції Xiaomi CC Лао Вей поділився зображенням версії смартфона білого кольору, щоб розкрити дизайн його задньої панелі. Генеральний директор компанії підтвердив, що назва білого варіанту – White Lovers (Романтичний білий).

Смартфон Xiaomi Mi CC9 запускається 2 липня, він спрямований на любителів селфі. Телефон буде поставлятися з 32-мегапіксельною фронтальною камерою. Тильна сторона телефону буде оснащена потрійною камерою.

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Як видно, біла версія Xiaomi Mi CC9 отримала градієнтну обробку, в якій є слабкі відтінки синього, фіолетового та рожевого. Скляна задня частина телефону вигнута з усіх чотирьох сторін.

Задня панель корпусу Mi CC9 оснащена потрійним модулем камери у верхньому лівому кутку. На задній частині телефону відсутній сканер відбитків пальців. Попередні чутки про Mi CC9 стверджували, що на ньому буде встановлений AMOLED-дисплей зі сканером відбитків пальців.

Схоже, на верхній грані Mi CC9 є аудіороз'єм 3,5 мм і слот для SIM-карти. На правій грані телефону – гойдалка гучності і кнопка живлення. Інше зображення, яким поділився генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь, показує, що смартфон буде оснащений парою зовнішніх динаміків з USB-C між ними.

Очікується, що Xiaomi CC9 отримає 6,2-дюймовий екран, процесор Snapdragon 730, 8 Гб оперативної пам'яті, вбудований накопичувач на 256 ГБ і потрійну камеру з сенсорами на 48 (Sony IMX586), 16 і 12 мегапікселів.

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