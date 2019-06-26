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Романтичний білий: Xiaomi показала перше зображення смартфона Mi CC9

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Xiaomi Mi CC9 - фото 1
Xiaomi Mi CC9 / gizmochina

Менеджер по продукції Xiaomi CC Лао Вей поділився зображенням версії смартфона білого кольору, щоб розкрити дизайн його задньої панелі. Генеральний директор компанії підтвердив, що назва білого варіанту – White Lovers (Романтичний білий).

Смартфон Xiaomi Mi CC9 запускається 2 липня, він спрямований на любителів селфі. Телефон буде поставлятися з 32-мегапіксельною фронтальною камерою. Тильна сторона телефону буде оснащена потрійною камерою.

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Як видно, біла версія Xiaomi Mi CC9 отримала градієнтну обробку, в якій є слабкі відтінки синього, фіолетового та рожевого. Скляна задня частина телефону вигнута з усіх чотирьох сторін.

Романтичний білий: Xiaomi показала перше зображення смартфона Mi CC9 - фото 336528

Задня панель корпусу Mi CC9 оснащена потрійним модулем камери у верхньому лівому кутку. На задній частині телефону відсутній сканер відбитків пальців. Попередні чутки про Mi CC9 стверджували, що на ньому буде встановлений AMOLED-дисплей зі сканером відбитків пальців.

Схоже, на верхній грані Mi CC9 є аудіороз'єм 3,5 мм і слот для SIM-карти. На правій грані телефону – гойдалка гучності і кнопка живлення. Інше зображення, яким поділився генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь, показує, що смартфон буде оснащений парою зовнішніх динаміків з USB-C між ними.

Романтичний білий: Xiaomi показала перше зображення смартфона Mi CC9 - фото 336529

Очікується, що Xiaomi CC9 отримає 6,2-дюймовий екран, процесор Snapdragon 730, 8 Гб оперативної пам'яті, вбудований накопичувач на 256 ГБ і потрійну камеру з сенсорами на 48 (Sony IMX586), 16 і 12 мегапікселів.

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Джерело: gizmochina
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