Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Для справжніх бороданів: представлено Xiaomi Mi Beard Trimmer

  • 20
Xiaomi Mi Beard Trimmer підійде для справжніх бороданів - фото 1
Xiaomi Mi Beard Trimmer підійде для справжніх бороданів

Xiaomi анонсувала тример для бороди Mi Beard Trimmer, який поки що буде пропонуватися тільки на ринку Індії. Його орієнтована вартість складе усього 17 доларів США, що неабияк потішить чоловіків з рослинністю на обличчі.

Тример оснащений кнопкою живлення та коліщатком, яке дозволяє регулювати довжину зрізу. Використовуючи дві насадки, які йдуть у комплекті, вам будуть доступні 40 градацій довжини.

І ще: Xiaomi Mi Band 4 став найпопулярнішим браслетом в історії компанії

На корпусу розташовані індикатори заряду. Зручним є й той факт, що тример може працювати як від акумулятора, так і від мережі або іншого джерела живлення. Це означає, що його можна запустити звичайнісіньким павербенком.

Для справжніх бороданів: представлено Xiaomi Mi Beard Trimmer - фото 336443

П'ятихвилинної зарядки вистачає для 10 хвилин роботи, а від повного заряду Xiaomi Mi Beard Trimmer працює до 90 хвилин. Корпус відповідає ступеню захисту IPX7, а це означає, що тример можна мити і він не боїться занурень на невелику глибину.

Для справжніх бороданів: представлено Xiaomi Mi Beard Trimmer - фото 336442

Чи з'явиться тример Xiaomi Mi Beard Trimmer за межами індійського ринку поки не повідомляється.

Читайте також: Xiaomi відмовилась від двох найпопулярніших лінійок смартфонів

Джерело: gizchina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 62480
Дівчина тижня: пишногруда бікіні-модель Ліна Перез, яка збуджує своїми формами (18+)
  • 23 червня, 19:15
  • 876
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 527
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології