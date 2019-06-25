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Для справжніх бороданів: представлено Xiaomi Mi Beard Trimmer
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Xiaomi анонсувала тример для бороди Mi Beard Trimmer, який поки що буде пропонуватися тільки на ринку Індії. Його орієнтована вартість складе усього 17 доларів США, що неабияк потішить чоловіків з рослинністю на обличчі.
Тример оснащений кнопкою живлення та коліщатком, яке дозволяє регулювати довжину зрізу. Використовуючи дві насадки, які йдуть у комплекті, вам будуть доступні 40 градацій довжини.
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На корпусу розташовані індикатори заряду. Зручним є й той факт, що тример може працювати як від акумулятора, так і від мережі або іншого джерела живлення. Це означає, що його можна запустити звичайнісіньким павербенком.
П'ятихвилинної зарядки вистачає для 10 хвилин роботи, а від повного заряду Xiaomi Mi Beard Trimmer працює до 90 хвилин. Корпус відповідає ступеню захисту IPX7, а це означає, що тример можна мити і він не боїться занурень на невелику глибину.
Чи з'явиться тример Xiaomi Mi Beard Trimmer за межами індійського ринку поки не повідомляється.
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