Для справжніх бороданів: представлено Xiaomi Mi Beard Trimmer

Xiaomi анонсувала тример для бороди Mi Beard Trimmer, який поки що буде пропонуватися тільки на ринку Індії. Його орієнтована вартість складе усього 17 доларів США, що неабияк потішить чоловіків з рослинністю на обличчі.

Тример оснащений кнопкою живлення та коліщатком, яке дозволяє регулювати довжину зрізу. Використовуючи дві насадки, які йдуть у комплекті, вам будуть доступні 40 градацій довжини.

І ще: Xiaomi Mi Band 4 став найпопулярнішим браслетом в історії компанії

На корпусу розташовані індикатори заряду. Зручним є й той факт, що тример може працювати як від акумулятора, так і від мережі або іншого джерела живлення. Це означає, що його можна запустити звичайнісіньким павербенком.

П'ятихвилинної зарядки вистачає для 10 хвилин роботи, а від повного заряду Xiaomi Mi Beard Trimmer працює до 90 хвилин. Корпус відповідає ступеню захисту IPX7, а це означає, що тример можна мити і він не боїться занурень на невелику глибину.

Чи з'явиться тример Xiaomi Mi Beard Trimmer за межами індійського ринку поки не повідомляється.

Читайте також: Xiaomi відмовилась від двох найпопулярніших лінійок смартфонів