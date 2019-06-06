Xiaomi розповіла, що буде з рекламою у MIUI: фанати будуть раді

Власників Xiaomi не буде діймати велика кількість реклами

У відповідь на невдоволення користувачів надзвичайною кількістю реклами в інтерфейсі фірмової оболонки MIUI компанія Xiaomi пообіцяла піти назустріч шанувальникам бренду. Головний менеджер підрозділу MIUI Experience розповів, які зміни розробники вже внесли у популярну прошивку.

За словами глави відділу розробки MIUI, компанія зробила п'ять важливих кроків щодо зменшення кількості реклами в популярній прошивці.

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Зокрема, він розповів про:

Відгук деяких рекламних слотів і плани щодо подальшого зменшення їх числа у найближчі 2 місяці

Посилення боротьби з непристойним контентом у рекламному потоці

Зниження навантаження на браузери (ймовірно, мова про оптимізацію трекерів реклами)

Регулювання стандартів реклами при розміщенні. Інтерфейс банерів повинен бути зрозумілим, щоб користувач міг легко приховати або відімкнути оголошення.

Перероблення системних налаштувань для спрощення процедури вимкнення рекламних показів

Модифікована версія MIUI почне поширюватися "повітрям" приблизно через три місяці.

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