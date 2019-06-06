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Xiaomi розповіла, що буде з рекламою у MIUI: фанати будуть раді

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Власників Xiaomi не буде діймати велика кількість реклами - фото 1
Власників Xiaomi не буде діймати велика кількість реклами

У відповідь на невдоволення користувачів надзвичайною кількістю реклами в інтерфейсі фірмової оболонки MIUI компанія Xiaomi пообіцяла піти назустріч шанувальникам бренду. Головний менеджер підрозділу MIUI Experience розповів, які зміни розробники вже внесли у популярну прошивку.

За словами глави відділу розробки MIUI, компанія зробила п'ять важливих кроків щодо зменшення кількості реклами в популярній прошивці.

І ще: Xiaomi дозволила користувачам вибирати нові функції для MIUI

Зокрема, він розповів про:

  • Відгук деяких рекламних слотів і плани щодо подальшого зменшення їх числа у найближчі 2 місяці
  • Посилення боротьби з непристойним контентом у рекламному потоці
  • Зниження навантаження на браузери (ймовірно, мова про оптимізацію трекерів реклами)
  • Регулювання стандартів реклами при розміщенні. Інтерфейс банерів повинен бути зрозумілим, щоб користувач міг легко приховати або відімкнути оголошення.
  • Перероблення системних налаштувань для спрощення процедури вимкнення рекламних показів
Реклами в MIUI буде значно менше - фото 332329

Модифікована версія MIUI почне поширюватися "повітрям" приблизно через три місяці.

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Джерело: mydrivers
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