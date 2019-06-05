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Xiaomi дозволила користувачам вибирати нові функції для MIUI

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Xiaomi дозволила користувачам вибирати нові функції для MIUI - фото 1

Компанія Xiaomi запропонувала фанатам взяти участь у спільному розвитку фірмової прошивки MIUI. Розробники надали користувачам на вибір чотири різні функції, запропонувавши вибрати шляхом голосування найважливішу, – яка і з'явиться в прийдешньому оновленні.

Зауважимо, що компанія йде на такий крок не вперше, що неабияк тішить прихильників Xiaomi.

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На вибір спільноті були представлені такі функції:

  • Покращений буфер обміну, що дозволяє відправити скопійований текст у будь-який додаток або синхронізувати з ПК
  • Перетворення смартфона на цифрову рамку для відображення фотографій у режимі зацикленого слайд-шоу
  • Спрощений обмін файлами та додатками між смартфонами
  • Необхідність введення пароля при вимкненні або перезавантаженні пристрою для захисту від примусового вимкнення у разі крадіжки або втрати
Користувачі проголосували за корисну функцію - фото 332122

З майже 70 000 користувачів близько 55% проголосували за введення пароля при вимкненні або перезавантаженні смартфона. Решта функцій отримали приблизно по 15% голосів. Таким чином, фанати самі вибрали, яке нововведення вони отримають у майбутніх оновленнях.

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Джерело: mydrivers
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