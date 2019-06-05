Чи потрібно докупляти швидкісну зарядку для Redmi K20 Pro

Представлений нещодавно Redmi K20 Pro отримав підтримку швидкої зарядки потужністю 27 Вт, але в комплект поставки входить адаптер на 18 Вт.

Багато користувачів постали перед питанням, чи варто докуповувати потужніший зарядний пристрій. Допомогти розібратися в цьому питанні вирішив блогер і за сумісництвом інсайдер Мукул Шарма, який надав результати тестів різних зарядок.

І ще: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет

Блогер протестував Redmi K20 Pro з комплектним адаптером на 18 Вт і блоком на 27 Вт від Xiaomi Mi9. У теорії, другий повинен заряджати смартфон значно швидше.

На практиці виявилося, що різниця у швидкості зарядки при використанні адаптерів потужністю 27 і 18 Вт у випадку з Redmi K20 Pro мінімальна. У першому випадку апарат зарядився від 0 до 100% за 80 хвилин, а при використанні менш потужного зарядного пристрою часу знадобилось на 9 хвилин більше.

Читайте також: Xiaomi дозволила користувачам вибирати нові функції для MIUI