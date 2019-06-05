Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Чи потрібно докупляти швидкісну зарядку для Redmi K20 Pro

  • 17
Суттєвої різниці в часі зарядки Redmi K20 Pro нема - фото 1
Суттєвої різниці в часі зарядки Redmi K20 Pro нема

Представлений нещодавно Redmi K20 Pro отримав підтримку швидкої зарядки потужністю 27 Вт, але в комплект поставки входить адаптер на 18 Вт.

Багато користувачів постали перед питанням, чи варто докуповувати потужніший зарядний пристрій. Допомогти розібратися в цьому питанні вирішив блогер і за сумісництвом інсайдер Мукул Шарма, який надав результати тестів різних зарядок.

І ще: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет

Блогер протестував Redmi K20 Pro з комплектним адаптером на 18 Вт і блоком на 27 Вт від Xiaomi Mi9. У теорії, другий повинен заряджати смартфон значно швидше.

Чи потрібно докупляти швидкісну зарядку для Redmi K20 Pro - фото 332146

На практиці виявилося, що різниця у швидкості зарядки при використанні адаптерів потужністю 27 і 18 Вт у випадку з Redmi K20 Pro мінімальна. У першому випадку апарат зарядився від 0 до 100% за 80 хвилин, а при використанні менш потужного зарядного пристрою часу знадобилось на 9 хвилин більше.

Чи потрібно докупляти швидкісну зарядку для Redmi K20 Pro - фото 332145

Читайте також: Xiaomi дозволила користувачам вибирати нові функції для MIUI

Джерело: Twitter
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 491
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • Вчора, 08:55
  • 20529
Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років
  • Вчора, 19:21
  • 754
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони