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Xiaomi розповіла про корисні додатки з нової MIUI 11

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MIUI 11 потішить новими додатками та функціями - фото 1
MIUI 11 потішить новими додатками та функціями

У представленій нещодавно прошивці MIUI 11 компанія Xiaomi крім оновлення користувальницького інтерфейсу показала два нові додатки – Mi Work і Mi Go. Перший призначений для роботи з офісними документами, а другий – для оптимізації роботи мобільного пристрою.

Додаток Mi Work дозволяє відкривати різні текстові документи, презентації та таблиці. Він показує мініатюри самих файлів з коротким описом їх вмісту для спрощення навігації серед великого числа файлів.

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При відкритті в Mi Work текстового документа з Word можна оптимізувати відображення під екран мобільного пристрою та швидко подивитися кількість слів у ньому. У презентаціях з PowerPoint відображаються нотатки.

Однак найбільше можливостей є в електронних таблицях Excel. У них можна налаштувати ширину стовпця та висоту рядка, відфільтрувати вміст форми, виставити сортування за зростанням або зменшення та зафіксувати на екрані перший рядок або стовпець для більш зручної навігації великими таблицями.

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Xiaomi розповіла про корисні додатки з нової MIUI 11 - фото 359059
Xiaomi розповіла про корисні додатки з нової MIUI 11 - фото 359060
Xiaomi розповіла про корисні додатки з нової MIUI 11 - фото 359058
Xiaomi розповіла про корисні додатки з нової MIUI 11 - фото 359057

Під час проведення презентацій і трансляції документів зі смартфона на проектор або монітор на останньому буде відображатися тільки зазначена користувачем інформація і ніякі інші зайві дані на зразок повідомлень і сповіщень. Під час трансляції можна вказувати на потрібні місця зображення, як за допомогою віртуальної указки.

Додаток Mi Go покликаний спростити роботу на смартфоні під час поїздок і просто "на ходу". Він інтегрує замітки та нагадування на системному рівні, під'єднуючи до них календар і оптимізований менеджер завдань. Крім того, при купівлі квитків на літак, потяг чи автобус вони будуть відображатися на екрані блокування у день відправлення. Додаток надає й іншу корисну в подорожах інформацію, наприклад, калькулятор валют і дані про пробки. Передбачено також режим екстремального енергозбереження, щоб під час поїздки смартфон пропрацював якомога довше.

Xiaomi розповіла про корисні додатки з нової MIUI 11 - фото 359055
Xiaomi розповіла про корисні додатки з нової MIUI 11 - фото 359054
Xiaomi розповіла про корисні додатки з нової MIUI 11 - фото 359053

Стабільна версія MIUI 11 повинна вийти вже в цьому місяці для великої кількості пристроїв. Щоправда, поки неясно, чи будуть додатки Mi Work і Mi Go працювати за межами Китаю і в якому вигляді. Не виключено, що частина функцій виявиться недоступною.

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Джерело: IThome
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