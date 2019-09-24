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Xiaomi Mi Air 2: клон Apple AirPods за 56 доларів, який вам сподобається

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Xiaomi не стомлюється копіювати продукцію Apple - фото 1
Xiaomi не стомлюється копіювати продукцію Apple

Разом з телевізором Mi TV Pro, смартфоном Mi9 Pro 5G, незвичайним концептфоном Mi Mix Alpha і прошивкою MIUI 11 компанія Xiaomi показала нові бездротові навушники Mi Air 2. У порівнянні з Mi AirDots Pro вони змінили формфактор і стали ще більше схожим на Apple AirPods.

Якщо випущені на початку року Mi AirDots Pro мали внутрішньоканальну форму з силіконовими насадками, то нові Mi Air 2 виконані у формфакторі вкладишів. Крім того, Xiaomi так само розташувала динаміки та мікрофони, як в іменитого конкурента, а також залучила інфрачервоні датчики, завдяки яким музика автоматично зупиняється при витягуванні аксесуара з вух.

І ще: Xiaomi представила Mi Mix Alpha: смартфон з екраном майже на всю площу корпусу

Mi Air 2 отримали Bluetooth 5.0 та підтримку аудіокодека LHDC, службовця для зниження затримки звукового сигналу при безпровідній передачі. На кожному навушнику є сенсорна панель, за допомогою якої можна керувати відтворенням музики, відповідати на вхідні дзвінки й активувати голосового помічника. Реакцію на різні дотики можна налаштувати в фірмовому мобільному додатку.

Xiaomi Mi Air 2: клон Apple AirPods за 56 доларів, який вам сподобається - фото 357119

Навушники поставляються в компактному кейсі з роз'ємом USB Type-C. Одного заряду вистачає на 4 години безперервного прослуховування музики, а з урахуванням підзарядки від кейсу загальна автономність становить 14 годин. На повну зарядку потрібно близько 60 хвилин.

Xiaomi Mi Air 2: клон Apple AirPods за 56 доларів, який вам сподобається - фото 357120

У Китаї Xiaomi Mi Air 2 оцінили у $ 56, дата початку продажів новинки оголосять пізніше.

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Джерело: Mi.com
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