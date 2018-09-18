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Xiaomi Redmi Note 6 Pro з'явився в магазині до анонсу

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Xiaomi Redmi Note 6 Pro не сильно відрізнятиметься від попередника - фото 1
Xiaomi Redmi Note 6 Pro не сильно відрізнятиметься від попередника / AKKet

Xiaomi ще не анонсувала смартфон Redmi Note 6 Pro, а він не тільки з'явився на фотографіях, але і надійшов у продаж.

Один з ритейлерів торгового майданчика AliExpress вже пропонує глобальну версію нового апарату, завдяки чому стали відомі ціни та всі технічні характеристики пристрою.

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Новий Xiaomi Redmi Note 6 Pro пропонується на AliExpress за ціною від $ 193,99 до $ 218,99 за глобальну версію з 3 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 32 ГБ. Ймовірно, це базова конфігурація. Згідно з попередніми витоками, смартфон також буде доступний в модифікаціях 4/64 і 6/64 ГБ.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro - фото 276815
Xiaomi Redmi Note 6 Pro / gizchina

Продавець вказав, що Redmi Note 6 Pro оснащений 6,26-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +, 8-ядерним процесором Snapdragon 636, акумулятором на 4 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 5В/2А, роз'ємом micro-USB і двома слотами для SIM-карт з підтримкою 4G LTE. Очікується, що смартфон отримає чотири камери: основну з сенсорами на 12 (1,4 мкм) і 5 Мп і фронтальну з модулями на 20 і 2 Мп.

Технічні характеристики Xiaomi Redmi Note 6 Pro - фото 276816
Технічні характеристики Xiaomi Redmi Note 6 Pro / gizchina

Redmi Note 6 Pro можуть показати 19 вересня разом з Mi8 Youth.

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Джерело: gizchina
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