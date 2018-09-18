Huami Amazfit Verge – смарт-годинник з GPS, NFC та захистом від води

Компанія Huami, виробник носимих пристроїв для Xiaomi, показала в Китаї новий смарт-годинник Amazfit Verge.

Він отримав усі необхідні функції, включаючи великий кольоровий дисплей, захист від води, датчик серцебиття, GPS-модуль та NFC з підтримкою безконтактних платежів.

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Huami Amazfit Verge оснащені 1,3-дюймовим (43 мм) сенсорним AMOLED-дисплеєм круглої форми з роздільною здатністю 360х360 пікселів, прикритим загартованим склом Gorilla Glass 3. Корпус годинника виконаний з армованого пластику та захищений від води за стандартом IP68 (обмеження виробника: в них не можна плавати і приймати душ).

Huami Amazfit Verge / gizmochina

За роботу відповідають двоядерний процесор з частотою 1,2 ГГц і 512 МБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованого накопичувача становить 4 ГБ. Виробник заявляє про п'ять днів автономної роботи годин при використанні в нормальному режимі.

Годинник оснащений GPS і ГЛОНАСС для відстежування місцеположення, Wi-Fi для під'єднання до інтернету і Bluetooth 4.0 LE для зв'язку зі смартфоном. На внутрішній стороні гаджета розташований оптичний датчик серцебиття із заявленою точністю 98%. За запевненням виробника, енергоспоживання цього сенсора було знижене на 80%, що дозволяє відстежувати пульс протягом цілого дня. Крім того, годинник повідомляє користувача про аномальний серцевий ритм.

Huami Amazfit Verge / gizmochina

Однією з особливостей Amazfit Verge – наявність NFC з підтримкою мобільних платежів. Наразі заявлена ​​сумісність з платіжними системами AliPay і UnionPay. Чи буде він працювати з Google Pay – невідомо.

Поставляється годинник з 13-ма попередньо встановленими циферблатами, три з яких були розроблені у співпраці з компанією Territory Studio. Вони також оснащені віртуальним помічником Xiao AI і підтримують додаток MIJIA для управління різною технікою.

У Китаї Huami Amazfit Verge вже надійшли в продаж за ціною близько $ 116.

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