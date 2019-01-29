Xiaomi Redmi Go представлено офіційно: привабливий цінник і залізо

Компанія Xiaomi представила свій перший ультрабюджетний смартфон у рамках програми Android Go. Новинка отримала назву Redmi Go і цінник на рівні 80 євро.

Смартфон Redmi Go оснащений 5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1280 × 720 пікселів і класичним співвідношенням сторін 16: 9.

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Пластиковий корпус чорного або синього кольору не може похвалитися компактними габаритами або мінімальними рамками. Втім, під екраном знайшлося місце стандартним для Xiaomi сенсорним кнопкам управління, а матеріал корпусу забезпечить більш високу стійкість до пошкоджень у порівнянні зі "скляними" побратимами.

Xiaomi Redmi Go – новий бюджетник компанії /

За продуктивність відповідає чотириядерний процесор Qualcomm Snapdragon 425 з чотирма ядрами Cortex-A53, що працюють на частоті 1,4 ГГц і графікою Adreno 308. Об'єм оперативної пам'яті складає всього 1 ГБ, а ось місткість сховища даних можна вибирати з варіантів на 8 ГБ або 16 ГБ. Користувач також зможе встановити карту пам'яті microSD, для чого доведеться пожертвувати однією з двох SIM-карт (гібридний слот).

Xiaomi Redmi Go – новий бюджетник компанії

Смартфон Redmi Go отримав досить пристойну для своїх характеристик батарею на 3000 мАг, так що при заощадливому використанні її цілком може вистачити на кілька днів автономної роботи (пам'ятайте про роздільну здатність екрана та не найпотужніше "залізо"). На фронтальній панелі встановлена ​​звичайна селфі-камера на 5 Мп, а на задній – основна 8 Мп камера зі спалахом. Працює модель під управлінням Android 8.1 Oreo (Go Edition).

Xiaomi Redmi Go – новий бюджетник компанії

Продажі смартфона Xiaomi Redmi Go стартують вже у лютому поточного року в Європі та на Філіппінах. Стартова вартість складе € 80, що в перерахунку на українську валюту складе близько 2500 грн.

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