Смартфон Redmi Note 7 з коробки отримає підтримку Google Camera

У тому, що смартфон Redmi Note 7, випущений на ринок кілька тижні тому, стане черговим бестселером китайського виробника ніхто не сумнівався спочатку. Зараз же прояснився момент, який може збільшити і без того чималу кількість охочих придбати новинку.

Нагадаємо, особливістю цього недорогого смартфона є 48-мегапіксельна камера, яка за фактом є 12-мегапіксельною (для підвищення підсумкової роздільної здатності програмним шляхом використовується інтерполяція).

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Відразу ж після анонсу Redmi Note 7 зацікавлені потенційні покупці почали думати, чи можна буде без проблем встановити на смартфон офіційне ПЗ Google Camera для зйомки фото і відео, яке йде з коробки на смартфонах Google Pixel і перевершує софт конкурентів за багатьма аспектами.

Як відомо, установку Google Camera підтримують тільки деякі моделі смартфонів, причому завантажити ПЗ звичайним способом з Google Play у таких випадках не вийде. Зазвичай потрібно спочатку отримати права Root і виконати деякі маніпуляції з завантажувачем для забезпечення підтримки Camera2 API (HAL3), необхідного для роботи Google Camera.

Google Camera перестає бути ексклюзивним рішенням для Pixel

Ентузіасти, вивчивши вихідний код прошивки, виявили, що модель Redmi Note 7 отримала підтримку Camera2 API за замовчуванням (рядок "persist.vendor.camera.HAL3.enabled = 1"). Це означає, що власники Redmi Note 7 зможуть відразу ж без особливих труднощів встановлювати Google Camera, не думаючи про Root-доступ. В цьому випадку доведеться тільки почекати, коли з'явиться портована версія додатка для цієї моделі у вигляді інсталяційного файлу APK.

Відзначимо, що до цього Xiaomi передбачала підтримку Camera2 API і можливість простої установки ПЗ Google Camera тільки для флагманських моделей своїх смартфонів, включаючи Pocophone F1, Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2s, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition і Mi Mix 3.

Залишається додати, що минулого тижня Redmi Note 7 отримав важливе оновлення для камери та спеціальний режим Night Scene Mode, який дебютував у Xiaomi Mi Mix 3, а потім поширився на інші моделі компанії.

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