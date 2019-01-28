Названо ТОП-10 найпопулярніших смартфонів у світі

28 січня видання GSMArena опублікувало свій черговий топ-10 найпопулярніших у світі смартфонів станом на кінець першого місяця нинішнього року. Перше місце у списку посів бюджетний Xiaomi Redmi Note 7, анонсований буквально кілька тижнів тому.

Список найпопулярніших смартфонів складається автоматично на основі пошукових запитів користувачів. Тобто, чим частіше й активніше люди з усього світу шукають інформацію про ті чи інші моделі мобільних пристроїв, тим вище вони опиняються у рейтингу, якщо їм взагалі вдається до нього потрапити.

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Станом на сьогодні, найпопулярнішим у світі смартфоном, принаймні у глобальній мережі, є Xiaomi Redmi Note 7 з подвійною камерою, скляним градієнтним корпусом, екраном з компактним вирізом і дуже доступним цінником.

Redmi Note 7 наразі вважається найпопулярнішим смартфоном у світі

На другому місці в топ-10 найпопулярніших у світі смартфонів розташувалася його поліпшена версія під назвою Xiaomi Redmi Note 7 Pro, якій приписують більш потужний процесор і трохи більш просунуту подвійну камеру. Третю сходинку посів Samsung Galaxy A7 (2018), що користується популярністю у зв'язку з наявністю потрійної основної камери, до якої користувачі з усього світу виявляють великий інтерес.

На четвертій позиції опинився Xiaomi Redmi Note 6 Pro, а п'ятірку замкнув Huawei Y9 (2019). Шоста позиція належить бюджетному флагману Xiaomi Pocophone F1, який вже незабаром може зникнути з полиць магазинів, адже компанія-виробник, за чутками, незабаром анонсує модель другого покоління. Сьома сходинка за смартфоном Samsung Galaxy S8, далі йде Honor View 20, Huawei Nova 4 і бюджетний Xiaomi Redmi Note 5 Pro, зовнішній вигляд якого в сукупності з корпусом з металу були дуже багатьом до вподоби.

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