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Xiaomi раптово зняла з продажу актуальний флагманський смартфон

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Xiaomi Mi10 Pro офіційно зняли з продажу - фото 1
Xiaomi Mi10 Pro офіційно зняли з продажу

У середині лютого 2020 року Xiaomi представила серію флагманських смартфонів Mi10. Апарати отримали продуктивну начинку, екрани зі збільшеною частотою оновлення, підтримку швидкої зарядки та просунуті можливості камери. Раптово виробник вирішив припинити продажі однієї з моделей.

Мова йде про модель Mi10 Pro 5G. Смартфон більше не доступний для замовлення на офіційному сайті, а також у фірмових магазинах Xiaomi у Китаї. Зауважимо, що офіційний дистриб'ютор Xiaomi в Україні теж вказує про недоступність гаджетів. Відсутність гаджета підтверджують і такі майданчики, як Tmall і Jingdong, а також фірмовий краудфандинговий майданчик Youpin.

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Xiaomi раптово зняла з продажу актуальний флагманський смартфон - фото 433532

Отже, лінійка флагманських пристроїв компанії наразі містить такі пристрої: Mi10, Mi10 Ultra, Mi10 Youth Edition, Mi 10T і Mi 10T Pro.

При цьому гаджет усе ще можна офіційно купити за межами Китаю в певних крамницях, де ще є в наявності залишки. Mi10 Pro 5G оснащується зігнутим 6,67-дюймовим дисплеєм Super AMOLED з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц, процесором Snapdragon 865, 12 + 512 ГБ пам'яті у максимальній конфігурації й основною камерою на 108 Мп.

Ймовірно, що таким чином Xiaomi уже готується до швидкої презентації 11 серії фірмової лінійки Mi.

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Джерело: Gizmochina
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