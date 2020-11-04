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Що таке IP69: 5 причин купити смартфон, захищений від води та пилу
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Часто у характеристиках смартфонів можна прочитати загадкову абревіатуру IP, яка супроводжується двома цифрами. Ми розповімо вам, що це таке, а також пройдемося по 5 причинах купити смартфон, захищений від води та пилу. Для прикладу розглянемо пристрої SIGMA mobile.
Смартфони SIGMA mobile – одні з найпопулярніших захищених гаджетів на українському ринку. Вони поєднують у собі надійність та зручність використання. А ще один зі смартфонів бренду може стати вашим, адже Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!
Це цікаво: 5 причин придбати смартфон Sigma mobile
Що таке захист за стандартом IP?
Почнімо з базового поняття. Що ж таке захист за стандартом IP та про що свідчать цифри біля літер. IP – захист від пилу та води. Перша цифра біля літер свідчить про пил, а друга – про воду.
- Захист від пилу. У класифікації є позначки від 0 (гаджет не захищений від бруду) до 6 (у нього не може потрапити навіть пил).
- Захист від вологи. Тут 0 означає, що топити гаджет не варто. Натомість 9 – найвищий показник, який свідчить про те, що він не боїться впливу рідини під високим тиском.
Що передбачає захист за стандартом IP69?
IP69 дає нам зрозуміти, що пристрій має витримувати струмені води ("високої температури"), так ще й під високим тиском. Звичайно ж, дослідження проводяться в лабораторних умовах. Але вони дозволяють нам без переживань брати смартфони, захищені за стандартом IP69, наприклад, у ванну.
Тепер ми пройдемося вагомими причинами купувати смартфони, захищені за стандартом IP69. Як приклад візьмемо продукцію SIGMA mobile. У модельному ряді українського бренду SIGMA mobile є відразу три моделі, які дозволять задовольнити будь-якого користувача: бюджетник X-TREME PQ20, а також два середнячки X-TREME PQ29 та X-TREME PQ36.
5 причин купити смартфон, захищений за стандартом IP69
1. Його можна мити
Здавалося б, звучить цей пункт не надто серйозно. Але задумайтеся тепер про реалії, в яких ми тепер живемо. Руки ж ви миєте регулярно? Але чи задумувалися над тим, скільки мікроорганізмів живуть на корпусі вашого смартфону? Тож захист за стандартом IP69 дозволить кожному з нас спокійно та без переживань мити гаджети.
Візьміть собі за звичку мити смартфон кожного разу, коли приходите додому. І ваші нервові клітини будуть збереженими!
Мити можна смартфони, захищені за стандартом від IP68 / Фото SIGMA mobile
2. Можна читати у ванній
Якщо ви любите читати під час прийому ванни, смартфон з IP69 – найкращий компаньйон. Ви зможете насолоджуватися гарячою водою та хорошою літературою, а також зовсім не перейматися через те, що гаджет впаде у воду. А ще можете спокійно вмикати якесь відео під час прийому ранкового душу, аби трішки зекономити час, якщо ви проспали, але є бажання щось подивитися, щоб отримати корисну інформацію.
Захищений смартфон SIGMA mobile дозволяє приймати ванну з користю, а не просто так / Фото istock
3. Відпочинок в радість
Скільки разів у житті у вас перехоплювало дух, коли ви ледь не впускали смартфон у воду під час фотографування на морі? А що вже говорити про ситуації, коли вас з ніг до голови накрили хвилі? У такому випадку смартфон SIGMA mobile, захищений за стандартом IP69, дозволить мати на одну мороку менше. І фотографії зробити вийде, і не потрібно буде перейматися через те, що він може потонути. Головне, щоб його хвилі не забрали у море.
Захищений смартфон можна спокійно брати у подорожі / Фото SIGMA mobile
4. Його можна брати на пробіжки
Погода – панянка доволі вередлива, тож не варто дивуватися, що саме під час пробіжки вас наздожене злива. І тут ідеальним варіантом буде смартфон SIGMA mobile, захищений від води. Якщо ви ще й оберете модель X-TREME PQ29 – буде можливість розрахуватися ним у сусідній кав'ярні, аби відігрітися після дощу.
Функція безконтактної оплати дозволить купити каву, аби зігрітися після пробіжки під дощем
5. За нього просто можна не переживати
А з вами бувало таке, що під час сніданку ви випадково пролили на себе каву або чай? А якщо напій пролився на смартфон? Тут відразу ж затамовуєте подих і біжите скоренько занурювати його у рис? А з захищеними смартфонами SIGMA mobile переживати не доведеться. Пролили каву? Усміхнулися та помили гаджет під водою. Усе просто!
Захист за стандартом IP69 дозволяє не переживати за свій смартфон / Фото SIGMA mobile
Захищені від пилу та води смартфони дозволяють зберегти ваші нерви та не перейматися через буденні ситуації, які регулярно трапляються у нашому житті. Беріть участь у розіграші від Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile, і один з новеньких смартфонів може стати вашим!
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