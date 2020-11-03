ТОП найпотужніших смартфонів на Android

Розробники популярного мобільного бенчмарку AnTuTu опублікували традиційний рейтинг найпотужніших Android-смартфонів місяця. У жовтневій добірці невеликі зміни у порівнянні з попереднім місяцем. Але головне, що перше місце більше не належить смартфону на процесорі від Qualcomm.

Найпотужнішим Android-смартфоном жовтня за версією AnTuTu став новий HUAWEI Mate40 Pro. У ньому встановлено восьмиядерний процесор Kirin 9000, виконаний за передовим 5-нм техпроцесом. Апарат посів перше місце з результатом 685 339 балів.

Це цікаво: Apple оголосила дату нової презентації: що покаже компанія у листопаді

На другому місці з відставанням приблизно у 20 тисяч балів розмістився iQOO 5 Pro, всередині якого встановлено Snapdragon 865. Третє місце за звичайним iQOO 5.

Цікаво, що ігрові ASUS ROG Phone 3 і Lenovo Legion Phone Duel, всередині яких встановлено Snapdragon 865+, посідають у рейтингу лише сьому і восьму позицію, поступаючись моделям на менш потужному Snapdragon 865.

Утім, якщо вірити чуткам, з релізом Snapdragon 875 компанія Qualcomm має всі шанси повернути собі звання виробника найпотужніших процесорів для Android-смартфонів.

Читайте також: 5 причин придбати смартфон Sigma mobile