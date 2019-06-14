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Xiaomi пропонує користувачам випробувати новий лаунчер

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Оновлений Poco Launcher можна тонше налаштувати під себе - фото 1
Оновлений Poco Launcher можна тонше налаштувати під себе

Компанія Xiaomi представила оновлену версію лаунчера Poco Launcher, який вперше з'явився на смартфоні Pocophone F1, а потім став загальнодоступним.

Зараз розробники шукають охочих протестувати велике оновлення 2.0 і першими отримати доступ до всіх нововведень.

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Ми потребуємо вас! Ви хочете випробувати Poco Launcher 2.0? Приєднуйтесь до нас, щоб стати бета-тестером Poco. Вас чекає подорож по абсолютно новому лаунчеру, – йдеться в повідомленні Xiaomi.

У версії 2.0 розробники зосередилися на "поліруванні" призначеного для користувача інтерфейсу. Так, в меню всіх додатків з'явилося налаштування прозорості та кольору фону. Для більшої зручності була додана можливість видалення встановлених програм і створення власних категорій для об'єднання додатків.

Завантажити Poco Launcher 2.0 можна в Google Play, зареєструвавшись у програмі бета-тестування на сторінці додатка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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