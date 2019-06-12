Xiaomi Mi Smart Band 4: стала відома ціна в Україні, і вона вам не сподобається

Четверте покоління популярного фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 на теренах Європи отримало нову назву – Xiaomi Mi Smart Band 4. Тепер же стало відомо, скільки коштує новинка в Україні. Відразу зазначимо, що суттєво дорожче, ніж "трієчка".

Xiaomi Mi Smart Band 4 в Україні доступний по передзамовленню. Ціна фітнес-браслета – 1299 гривень за версію без NFC. Чи буде офіційно продаватися версія з безпровідним модулем – поки невідомо.

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Також відомо, що доступним для покупки гаджет буде 27 червня. Втім, якщо ви таки хочете купити собі Mi Band 4, рекомендуємо робити попереднє замовлення, адже кількість пристроїв, традиційно, обмежена.

У двох словах нагадаємо, чим же цікавим для нас є Xiaomi Mi Smart Band 4:

Отже, 0,95-дюймовий AMOLED-дисплей, захищений загартованим склом.

Захист від води за стандартом IP 77, що дозволяє плавати з браслетом, не хвилюючись, що він вийде з ладу. Також доступний моніторинг пульсу.

Автономність залишилась на рівні 20 днів при звичному режимі використання. Доступні шість видів активностей.

Ще одна особливість – можливість керування музикою з браслета.

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