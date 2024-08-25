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Xiaomi продасть вам 1527-сильний автомобіль, але тільки якщо пройдете його тест на водіння
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Новачок на ринку електромобілів, компанія Xiaomi, підтвердила, що її флагманський спортивний седан SU7 Ultra Prototype буде запущений у виробництво. Правда, купити його зможуть далеко не всі.
Якщо ви хочете отримати у своє розпорядження те, що може стати найшвидшою чотиридверкою у світі, вам доведеться спочатку скласти іспит компанії на водіння. Про це пише видання Drive.
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Для тих, хто не знає, корпорація Xiaomi – це пекінська компанія з виробництва споживчої електроніки. Xiaomi відома як другий за величиною виробник смартфонів у світі після Samsung, але її репертуар також включає програмне забезпечення, побутову техніку та електромобілі. Однак, компанія прагне вкрасти шоу на автомобільному ринку зі своїм новим SU7.
Спортивний седан, що наслідує стиль Porsche та модельний ряд Tesla, з'явився у продажу в Китаї на початку цього року. Базова модель, що пропонується у трьох комплектаціях (SU7, SU7 Pro та SU7 Max), оснащена одномоторною силовою установкою потужністю 295 к.с. та запасом ходу 343 милі, тоді як двомоторна SU7 Max може похвалитися потужністю 663 к.с. та запасом ходу 503 милі. Однак, новинка лінійки, що отримала назву SU7 Ultra Prototype, – це монстр, орієнтований на трек, потужністю 1 527 к.с. і заявленим часом розгону від 0 до 100 км/год за менш як дві секунди.
Згідно з поточними технічними характеристиками, SU7 Ultra Prototype має більше потужності, ніж Bugatti Chiron, і легший за Porsche Taycan Turbo GT та Tesla Model S Plaid – власників найшвидшого часу проходження кола на Нюрбургринзі. Porsche скинув з трону Tesla на початку цього року, і Xiaomi хоче відібрати цю корону.
Ціна не оголошена, але очікується, що книги замовлень будуть відкриті в першому кварталі 2025 року. Також, за даними Carscoops, однією з умов володіння є проходження тесту для конкретного транспортного засобу, хоча про те, що це за собою потягне, поки що не повідомляється. Головний виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь лише сказав, що це буде "покроковий іспит для розкриття автомобіля".
Чесно кажучи, це звучить як розумний крок. Занадто багато автомобілів – спортивних, супер, гіпер – було розбито, спалено і зруйновано жахливим коктейлем его і ключів. Все, що має, скажімо, 500+ к.с., повинно бути обов'язковим для навчання в автошколі, тим більше, що висока потужність більше не має шестизначного мінімуму.
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Наприклад, 500-сильний Ford Mustang Dark Horse стартує від $60 635. Не менш потужна Tesla Model 3 Performance наразі коштує 54 990 доларів. Xiaomi SU7 Max стартує від 299 900 китайських юанів ($42 000). Навіть якщо тримоторний SU7 Ultra Prototype коштуватиме вдвічі більше, це все одно буде дуже вигідною покупкою.
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