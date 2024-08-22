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VW ID.Buzz 2025 нарешті з'явиться у продажу: не минулось без компромісів
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Через цілих сім років після своєї презентації VW ID.Buzz 2025 нарешті вийде на дороги США цього року. Правда, не минулось без нюансів.
У той час, як оригінальний мікроавтобус VW Type 2 був доступним маленьким утилітарним транспортним засобом, який сприймався молодіжною контркультурою, багато хто з тих молодих людей зараз є заможними пенсіонерами. Якщо вони хочуть повернутися в молодість, не виходячи з комфорту сучасного електромобіля, Volkswagen буде радий зняти з них 61 495 доларів за електромобіль з запасом ходу не більше 234 миль (376 кілометрів), пише Drive.
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VW ID.Buzz буде доступний з двома конфігураціями трансмісії, одна з яких пропонує задній привід, а інша – повний. Запас ходу в обох випадках однаковий: 234 милі для RWD і 231 миля для AWD. Тільки перший варіант доступний для базової комплектації "Pro S", чия MSRP становить $59,995 плюс $1,550 за доставку. За свої гроші ви отримуєте сидіння зі штучної шкіри та панель приладів під дерево, як у Chrysler 2000-х. На щастя, решта стандартного обладнання вражає у порівнянні з цим.
Американська модель ID.Buzz буде поставлятися з лавкою другого ряду, що дозволяє розмістити сім пасажирів у трьох рядах. Другий і третій ряди матимуть стандартне тоноване бічне скло, тризонний клімат-контроль, аудіосистему з дев'ятьма динаміками та вісім USB-портів, встановлених по всьому салону. Всі двері відчиняються без ключа, а сидіння другого ряду підігріваються. Спереду водій отримує вигоду від цифрової панелі приладів, бічних дзеркал з підігрівом і можливістю налаштування з пам'яттю, а також дзеркала заднього виду з автоматичним затемненням.
Кермо також підігрівається, хоча, на жаль, все ще використовує ненависну для VW тактильну систему управління. Але розчарування згладять передні сидіння з підігрівом, функцією масажу, регулюванням потужності та налаштуваннями пам'яті. 12,9-дюймовий сенсорний екран керує інформаційно-розважальною системою з бездротовим Apple CarPlay та Android Auto, а центральна консоль "buzz box" знімається. У комплекті з 20-дюймовими легкосплавними дисками, світлодіодними фарами та задніми ліхтарями, а також форсунками омивача з підігрівом для покращення видимості в холодну погоду.
Щоб перейти до AWD, потрібно вибрати комплектацію Pro S Plus за $65 045, а потім доплатити ще $4 500, і загальна вартість становитиме $69 545. У цій комплектації з'являється головний дисплей, аудіосистема Harman Kardon з 14 динаміками та опціональні капітанські крісла другого ряду для моделей RWD. Вони є стандартними для версії AWD, як і лобове скло з підігрівом. Pro S Plus також додає електропривід задніх дверей і люка, буксирний пристрій, що втягується вручну (рейтинг TBA), і ширшу палітру кольорів інтер'єру та екстер'єру. Панорамний дах з розумного скла доступний за ціною від 1 495 доларів США.
Нарешті, клієнти зможуть замовити модель 1st Edition, яка є більш-менш доопрацьованою версією Pro S Plus з деякими ексклюзивними опціями. Вона отримує унікальні колісні диски, виразну емблему та набір рейлінгів на даху. Однак ті, хто хоче модель RWD, не матимуть доступу до капітанського крісла, і навпаки, для клієнтів AWD. Коштуватиме він ще дорожче – від $67 045 за RWD і $71 545 за AWD.
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Загалом, VW ID.Buzz 2025 року здається настільки далеким від скромного коріння Type 2, наскільки це могло б бути. Але, як і всі автовиробники, VW не літає наосліп; у нього є дані, які показують, що прибуток лежить в межах $60 000 і вище, а не на нас, молодих, з нашими неглибокими кишенями. Гроші також є причиною того, що фургон VW California (і версія ID.Buzz) практично виключені з американського ринку – ніхто не готовий платити за них. Або принаймні не достатньо, щоб отримати прибуток.
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