Xiaomi прислухалася до користувачів при створенні нового флагмана

Хоча після релізу Xiaomi CC9 Pro компанія і не оголосила про розробку наступної флагманської моделі, шанувальники бренду вже приступили до активного обговорення майбутньої новинки.

У діалозі з керівництвом вендора в соціальній мережі вони вже внесли пропозицію про появу однієї з очікуваних функцій гаджета – і отримали позитивну відповідь.

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У відповідь на пост глави департаменту системного ПЗ Xiaomi Чжана Гоцюаня в Weibo один з користувачів запитав, чи можуть дисплеї Xiaomi Mi 10 і Mi Mix 4 працювати швидше. Питання зібрало безліч позитивних відгуків, після чого представник компанії повідомив про те, що "пропозиція прийнята". Не виключено, що таким чином він натякнув на появу смартфона з 120-герцовим дисплеєм, натяк на реліз якого був виявлений ентузіастами раніше у коді прошивки MIUI 11.

Технічні характеристики ще не анонсованих моделей Xiaomi Mi Mix 4 і Mi 10 невідомі. Мережеві джерела приписують майбутнім новинкам 108-мегапіксельні сенсори камери, аналогічні встановлені у модель CC9 Pro.

Дата анонсу та ціна майбутніх новинок вендора не оголошені.

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