Google Pixel 4 неможливо користуватися на вулиці, і ось чому

З моменту презентації Google Pixel 4 пройшов понад місяць, але фахівці не стомлюються знаходити в новинках компанії приховані фішки та родзинки, які чомусь вимкнені для користувачів. Цього разу виявили, що Google програмно обмежила максимальну яскравість екрану!

Головний редактор форуму розробників XDA Мішаал Рахман виявив, що максимальна яскравість дисплея Google Pixel 4 становить всього 450 ніт. Це значно нижче яскравості інших флагманів 2019 року, яка у середньому становить 600-700 ніт.

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Рахман зазначив, що флагманський смартфон Google недостатньо яскравий для використання поза приміщеннями. Він виявив, що проблема полягає саме у програмному забезпеченні – Google обмежує яскравість дисплея, щоб заощадити заряд батареї. Воно й не дивно, адже на борту гаджета скромні та сороміцькі на 2019 рік 2800 мАг.

Штучне обмеження, що застосовується Google, стає очевидним при відтворенні HDR-відео: дисплей працює на максимальній яскравості у 610 ніт, щоб показати найкращий динамічний діапазон, але після виходу з відео, яскравість знижується до 450 ніт.

Зараз розробники намагаються модифікувати ядро, щоб зняти обмеження яскравості в Pixel 4, але для цього користувачам потрібно отримати root-доступ, який анулює гарантію.

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