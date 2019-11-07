Xiaomi Mi Note 10: оголошена ціна п'ятикамерного смартфона в Україні

6 листопада компанія Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Note 10 – європейську версію моделі CC9 Pro. Дізнайтесь, скільки ж буде коштувати новинка в Україні. Спойлер: дешевше, аніж у Європі.

Після презентації CC9 Pro і CC9 Pro Premium Edition для китайського ринку компанія Xiaomi представила також міжнародні версії новинок: Xiaomi Mi Note 10 і Mi Note 10 Pro.

До теми: Технічні характеристики й огляд Xiaomi CC9 Pro

Смартфони отримали такі ж характеристики, як і китайські моделі: 6,47-дюймовий дисплей AMOLED Full HD + з невеликим "підборіддям" в 3,43 мм, процесор Snapdragon 730G, до 8 Гб оперативної пам'яті, Android 9 Pie з MIUI 11, NFC, батарею на 5260 мА · год зі швидкісною 30-Вт зарядкою (зарядний пристрій на 30 Вт йде в комплекті) та інші фішки.

Найбільшим предметом обговорення, безсумнівно, стали 5 камер на задній панелі. Основний сенсор отримав роздільну здатність 108 Мп. Фронтальна камера має сенсор на 32 Мп, що дозволяє робити якісні селфі навіть в умовах слабкого освітлення.

Ціна Xiaomi Mi Note 10

Базова версія з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті в Китаї оцінена у 400 доларів. Версії 8/128 ГБ і 8/256 ГБ коштують відповідно 440 і 500 доларів. Ціна пристроїв на міжнародному ринку традиційно вища: вартість Mi Note 10 в Європі становить 549 або 649 євро залежно від версії.

А от в Україні ціна новинок Xiaomi дещо нижча за європейську: Note 10 обійдеться у 14 500 гривень (за версію 6/128) або 16 000 гривень (за версію 8/256), що відповідає приблизно 527 і 580 євро.

Ціна Note 10 в українському магазині

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