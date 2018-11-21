Xiaomi припинила підтримку п'яти смартфонів: які моделі більше не будуть оновлюватися

Ці Xiaomi більше не отримають оновлення MIUI / Rozetked

Компанія Xiaomi відома однією з найкращих підтримок серед усіх виробників Android-смартфонів. Щоправда, виробник назвав кілька популярних моделей, які більше не будуть отримувати оновлення.

Розробники компанії офіційно оголосили про припинення випуску нових версій прошивки MIUI відразу для п'яти популярних моделей.

І ще: Інсайдер поділився технічними характеристиками Xiaomi Mi8S

З 22 листопада 2018 року XIaomi припиняє розробку нових версій китайської прошивки MIUI для таких смартфонів:

Xiaomi Redmi Note 3 Pro

Xiaomi Mi5

Xiaomi Mi4

Xiaomi Mi4C

Xiaomi Mi4S

Зокрема, мова йде про Xiaomi Mi5 / technobuffalo

Останньою стабільною прошивкою для Mi5 і Redmi Note 3 Pro стала MIUI 10.2, а для Mi4, Mi4S і Mi4C – MIUI 10.1. Xiaomi також припинить випуск тестових прошивок. Для Mi5 і Redmi Note 3 Pro останньою бета-версією стала 8.11.22, а для інших трьох апаратів – 8.9.14.

Цікаво, що Xiaomi продовжить підтримку Mi5S і Mi5S Plus, які були випущені в один рік зі звичайним Mi5. Втім, модель Mi4 підтримувалася чотири роки, чому можуть позаздрити користувачі пристроїв інших брендів.

Також відзначимо, що мова йде тільки про китайську версію прошивки. Щодо глобальної підтримки Xiaomi поки нічого не повідомила.

Читайте також: Xiaomi готується до випуску електронної книжки