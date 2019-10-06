Xiaomi презентував унікальний фільтр для води

Всесвітньо відома компанія Xiaomi, яка спеціалізується на випуску електроніки і популярних гаджетів, пішла далі і розробила функціональний очищувач для води. Нова розробка отримала назву Mi Water Purifier C1.

Здавалося б, що Mi Water Purifier C1 – звичайний стаціонарний фільтр для води. Але, китайці вміють дивувати: крім того, що новий гаджет відносно недорогий – коштує приблизно 180 доларів. Очищувач містить кілька змішувачів і у ньому є навіть прилад з чотирирівневою системою фільтрації.

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Фільтр для води Xiaomi Mi Water Purifier C1

Очищувач може позбавити від бактерій та інших неприємностей 1,3 літра у хвилину.

Але найцікавіше полягає в тому, що цей прилад можна підключити відразу до кранів. І зовсім не важливо, яка вода з цих кранів тече – холодна чи гаряча: головне, щоб вона була очищена.

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